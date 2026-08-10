Tour de France femminile 2026, la FDJ United-SUEZ incassa 77000 euro. Montepremi lontanissimo però da quello maschile

Il Tour de France femminile 2026 ha visto il trionfo di Demi Vollering, che per la seconda volta in carriera ha messo il proprio nome nell’albo d’oro. Un’edizione sicuramente spettacolare e decisamente avvincente con il duello tra l’olandese e la polacca Kasia Niewiadoma fino all’ultima tappa a Nizza. Un Tour de France femminile che ha visto la netta supremazia della FDJ United-SUEZ anche nella classifica dei premi conquistati, con la formazione della vincitrice che ha chiuso con un bottino complessivo di 77.080 euro.

In questa speciale classifica dei montepremi al secondo posto c’è la Canyon-SRAM di Niewiadoma, che ha concluso con un montepremi di 51.500 euro. Sul podio a Nizza ha concluso anche Elisa Longo Borghini ed anche la UAE Team ADQ dell’azzurra è la terza squadra ad aver ottenuto più soldi sulle strade francesi (37.980 euro). Decisamente più distanti la SD Worx-Protime della maglia verde Lorena Wiebes (18.940 euro) e poi ancora più indietro la Lidl-Trek di Elisa Balsamo (14.880 euro),

Addirittura sono state ben sette le squadre che non sono riuscite a superare addirittura solamente mille euro. Clamoroso è il caso della formazione francese Mayenne-Monbana-MyPie, che ha concluso con un incredibile zero nella classifica degli euro vinti con i premi. Numeri questi che raccontano l’enorme differenza che c’è ancora tra il ciclismo femminile e quello maschile.

Nel 2026 il montepremi complessivo della corsa femminile ha raggiunto solamente 260.000 euro, mentre quello maschile è arrivato a circa 2,5 milioni di euro una cifra quasi dieci volte superiore. Un confronto che diventa ancora più significativo osservando i guadagni delle singole squadre: la UAE Team Emirates XRG ha incassato circa 832.000 euro, mentre la Picnic PostNL, ultima nella classifica dei premi, ha comunque superato i 12.000 euro.

Proprio la situazione della Picnic PostNL è il perfetto esempio della differenza tra uomini e donne. Infatti la formazione britannica ha incassato una cifra superiore a quella presa da più della metà delle formazioni al via del Tour de France femminile. Sicuramente la differenza tra le due corse è importante, visto che quella femminile dura nove tappe mentre quella maschile ventuno.

Pogacar e soci poi richiamano sempre più pubblico, sponsor e i ricavi dalla pubblicità sono enormi per quello che è certamente l’evento ciclistico più importante della stagione. Il Tour de France femminile, però, ha mostrato quest’anno una crescita notevole ed è destinato a migliorare anche nel montepremi e nei ricavi sempre di più anno dopo anno.