Torna il One Point Slam! Anche agli Australian Open 2027 vedremo il torneo di match su un singolo punto

Dopo l’esperimento di quest’anno, tornerà anche nel 2027 il “Million Dollar 1 Point Slam” in occasione della Opening Week degli Australian Open 2027 sulla Rod Laver Arena. A quanto pare quindi, il successo dell’esordio ha colto nel segno di pubblico e appassionati di tennis e anche nella prossima edizione del primo torneo del Grande Slam della stagione verrà riproposto.

Dopotutto, come aveva sottolineato Tennis Australia in occasione della presentazione della prima edizione, il format di match di un solo punto era quanto mai intrigante e emozionante. Un format decisamente unico nel suo genere che, nel 2026, ha subito regalato grandi sorprese, tra queste la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner per un servizio errato.

Il vincitore, tra le altre cose, si intascherà un assegno di un milione di dollari australiani, al cambio attuale 611.247 mila euro. Non propriamente briciole. Nella prima edizione il trionfatore è stato il “carneade” Jordan Smith che, dopo aver eliminato il giocatore di football australiano Bailey Smith, ha superato la brasiliana Laura Pigossi, quindi Jannik Sinner, Amanda Anisimova e Pedro Martinez in semifinale. Le finali, infatti, sono state due. La più importante contro Joanna Garland per il bottino completo, mentre la seconda (per una vettura) lo ha visto soccombere contro Alec Reverente.

Nel 2027 vedremo ai nastri di partenza tra gli altri Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Coco Gauff, Alexander Zverev e Naomi Osaka, Nick Kyrgios. L’Australia a questo punto darà il via alle qualificazioni per l’evento, che saranno sparse in diversi circoli della Nazione.

Il commento di Jordan Smith, vincitore 2026: “Il mio percorso è iniziato con un torneo di qualificazione al Sydney Olympic Park: non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi a calcare il campo della Rod Laver Arena e a competere contro giocatori di livello mondiale, né tantomeno di uscirne vincitore. Mi ha cambiato completamente la vita. Quest’anno ospiteremo un evento presso il nostro club e speriamo di ispirare più giocatori a provarci, proprio come ho fatto io. Non si sa mai dove ti possa portare”. (Fonte: TennisWorldItalia).