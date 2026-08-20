Tommy Paul analizza il prestigioso successo: “Così ho battuto Zverev”

Negli ottavi di finale del torneo ATP di Cincinnati l’americano Tommy Paul firma la sorpresa eliminando il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero uno, e guadagna così la sfida dei quarti di finale, match in programma questa sera, contro Flavio Cobolli. Paul a fine match si è concesso in un’intervista ai microfoni di Tennis Channel.

Sull’analisi tattica del match: “Ha un servizio incredibile, senza dubbio. La sua prima di servizio è una delle migliori del circuito, e la sua percentuale non aiuta di certo chi risponde. Credo di aver cercato di sfruttare la sua seconda, di metterlo un po’ a disagio, cambiando posizione in campo. Poi ho cominciato ad arretrare e a proporgli soluzioni diverse, cercando di giocare con velocità, allungando gli scambi e costringendolo a correre molto. Questo, più o meno, era il mio piano di gioco”.

Sulla difficoltà di fermarsi nel corso dell’incontro: “È sempre difficile quando devi fermarti, lasciare il campo e poi rientrare (parlando delle interruzioni nel corso del match). Ci siamo fermati diverse volte e ci siamo seduti per un po’. Credo che quella pausa mi abbia aiutato un po’ sul 4-4, poi è arrivato il suo doppio fallo”.

Sulla valutazione complessiva della propria prestazione contro la testa di serie numero uno: “Nel complesso, penso di aver giocato una partita abbastanza solida. Ho commesso qualche errore non forzato che non mi è piaciuto, ma per il resto ho giocato piuttosto bene”.