Arco
Tiro con l’arco: ufficializzato il calendario della Coppa del Mondo Indoor. Sono 8 le tappe in programma
Verso la seconda parte della stagione 2026 del tiro con l’arco. Mentre l’Italia si sta focalizzando sui Giochi del Mediterraneo che si terranno a fine agosto a Taranto, World Archery ha reso noto il calendario relativo alla Coppa del Mondo Indoor 2026-2027.
Le Indoor World Series, title name ufficiale dell’evento, metteranno in agenda otto appuntamenti: si parte da Losanna in Svizzera, dal 30 ottobre al 1° novembre, per poi finire con il consueto show di Las Vegas, dall’11 al 14 marzo 2027 con il Vegas Shoot e le Finals.
Nel mezzo le altre tappe: Strassen (Lussemburgo – dal 20 al 22 novembre), Rio de Janeiro (Brasile – dal 4 al 5 dicembre), Singapore (Singapore – dall’11 al 13 dicembre), Indianapolis (USA – dall’8 al 10 gennaio 2026), Nimes (Francia – dal 14 al 17 gennaio 2026) e Merida (Messico – dal 12 al 14 febbraio).
Da fine ottobre quindi spazio al tiro al chiuso, con la distanza di tiro dal bersaglio che si accorcia: gli arcieri mireranno il bersaglio dalla linea dei 18 metri.