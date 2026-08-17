Tiro con l’arco: Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco volano alle Finals della Coppa del Mondo 2026

Mentre la nazionale è in preparazione in questi giorni pensando ai Giochi del Mediterraneo di Taranto, per il settore del ricurvo azzurro arrivano ottime notizie pensando al massimo circuito internazionale di gare: Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco hanno infatti ottenuto la qualificazione verso le Finals della Coppa del Mondo 2026.

In programma fra il 12 e il 13 settembre, a Saltillo in Messico, l’appuntamento di chiusura della CdM vedrà al via solo i 8 migliori arcieri di ogni singola specialità per genere.

Nespoli, in questo momento alle prese con un problema fisico che lo priverà della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo (conta comunque di recuperare fra qualche settimana, ndr), sarà alla sua ottava partecipazione nel torneo maschile. Con lui, che dagli Europei di Antalya in poi ha mostrato una qualità e una precisione incredibile (argento continentale e argento individuale nella CdM di Madrid) sulle linee di tiro messicane vi saranno grossissimi calibri: i turchi Mete Gazoz e Berkim Tumer, l’indiano Dhiraj Bommadevara, l’americano Brady Ellison, il padrone di casa Mathias Grande e il francese Jean Charles Valladont.

Prima volta assoluta invece per la 23enne Roberta Di Francesco, bravissima nel Mixed Team con Matteo Borsani (doppio podio fra Antalya e Madrid) e anche nell’individuale (terzo posto in “singolare” in Turchia). L’azzurra sarà chiamata a fronteggiare: le agguerrite messicanete Ana Paula Vazquez Flores e Alejandra Valencia, l’esponente della Cechia Marie Horackova, la turca Elif Gokkir, la spagnola Elia Canales, la teutonica Katharina Bauer e la cinese Zhong Qixuan.

La data da cerchiare in calendario sarà quella del 13 settembre, dedicata al ricurvo, mentre il 12 sarà incentrato sul compound: arco per il quale non vi saranno italiani di scena.