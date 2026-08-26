Tiro con l’arco, Italia sugli scudi nel ranking round ai Giochi del Mediterraneo. Di Francesco svetta

Va in archivio con un bilancio sicuramente positivo per l’Italia il ranking round che ha aperto ufficialmente il programma del tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel nuovo impianto di Crispiano sono andate in scena le 72 frecce di qualifica, che hanno definito la griglia di partenza delle varie specialità e tutti i tabelloni a eliminazione diretta.

A livello individuale Roberta Di Francesco è stata la migliore del lotto nel settore femminile con 659 punti, precedendo di una lunghezza la quotata spagnola Elia Canales e venendo promossa automaticamente agli ottavi di finale, mentre le altre azzurre Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli si sono attestate in settima (646) e undicesima posizione (625 punti) e dovranno cominciare il loro cammino dai sedicesimi.

Buona prova collettiva anche al maschile, con Matteo Borsani terzo a quota 655 punti dietro solamente allo spagnolo Andres Temiño Mediel (664) e al fenomeno turco Mete Gazoz (656), mentre gli altri italiani Francesco Gregori e Massimiliano Mandia si sono inseriti nella top10 rispettivamente in settima (649) e decima (640 punti) piazza.

L’Italia può giocarsi qualcosa di importante anche nelle prove a squadre: primo posto nel ranking round per il team maschile davanti a Spagna, Turchia e Francia; seconda piazza per il Mixed Team dietro agli spagnoli e anche per il terzetto femminile, promosso già in semifinale (come il trio iberico n.1 del seeding) contro la vincente di Turchia-Cipro.