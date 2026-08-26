Arco
Tiro con l’arco, Italia in finale per il bronzo con i terzetti ai Giochi del Mediterraneo
Dopo un ranking round incoraggiante in mattinata, arriva una doppia delusione per l’Italia in chiusura della giornata inaugurale del tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel nuovo impianto di Crispiano i terzetti azzurri hanno visto sfumare l’accesso alla finale per l’oro, venendo sconfitti in semifinale e dovendo disputare lo spareggio per il bronzo.
Peccato soprattutto per la squadra femminile composta da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, ammessa automaticamente in semifinale grazie al secondo posto in qualifica, che ha rimontato uno svantaggio di 0-4 trascinando la Turchia allo shoot-off ma cedendo per 24-23 nelle tre frecce decisive. Il trio italiano sfiderà venerdì la Spagna nella finalina con in palio la terza moneta.
Meno rimpianti per la compagine maschile formata da Matteo Borsani, Francesco Gregori e Massimiliano Mandia, che dopo aver regolato l’abbordabile Grecia ai quarti ha rimediato una netta sconfitta in semifinale per 6-0 contro la Francia. Gli azzurri si giocheranno il bronzo nella giornata di venerdì contro la Turchia, battuta nell’altra semifinale dalla Spagna.