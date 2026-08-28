Tiro con l’arco, Italia ai piedi del podio in tutte le prove a squadre ai Giochi del Mediterraneo

Si chiude con un bilancio di tre sconfitte consecutive per l’Italia la sessione mattutina dell’ultima giornata del tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Gli azzurri sono rimasti fuori dal podio in tutte le prove a squadre, collezionando tre quarti posti e terminando dunque la manifestazione con all’attivo una sola medaglia (d’oro o d’argento) conquistata da Francesco Gregori nell’individuale.

Nel nuovo impianto di Crispiano si disputavano stamattina tutte le finali delle gare a squadre, mentre nel pomeriggio andranno in scena gli incontri conclusivi dei tabelloni individuali. Dopo aver visto sfumare allo shoot-off contro la Turchia l’accesso alla finale per l’oro, il terzetto femminile composto da Tatiana Andreoli, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati ha perso 5-1 lo spareggio per il bronzo contro la Spagna con i parziali di 55-53, 55-52 e 55-55.

Ancor più netto il ko della formazione maschile (Matteo Borsani, Massimiliano Mandia e Francesco Gregori) per 6-0 contro la Turchia di Mete Gazoz nell’incontro che metteva in palio la terza moneta. Qualche rimpianto invece per l’esito della finalina del Mixed Team, con Borsani e Di Francesco che hanno tirato alla pari con i quotati spagnoli Elia Canales e Andres Temiño Mediel cedendo con il punteggio di 5-3 al termine di un match estremamente equilibrato e di alto livello (9.56 la media punti di entrambe le coppie).