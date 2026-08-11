Tiro con l’arco, infortunio per Mauro Nespoli. Salta i Giochi del Mediterraneo

Brutte notizie per l’Italia del tiro con l’arco in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo di Taranto. Mauro Nespoli sarà infatti costretto a saltare la rassegna pugliese a causa di un infortunio rimediato nel corso di un allenamento. Una defezione pesante sicuramente per la squadra azzurra che perde il proprio capitano, ma anche per tutta la spedizione italiana che sicuramente perde un’importante carta da medaglia.

Nespoli, infatti, era tra i principali candidati a salire sul podio nella prova individuale e poi avrebbe puntato a conquistare una medaglia anche nella gara a squadre. Molto probabile una sua partecipazione anche al Mixed Team ed anche in questa competizione il nativo di Voghera avrebbe sicuramente puntato ad una medaglia.

La comunicazione del forfait ai Giochi del Mediterraneo è arrivata dallo stesso Nespoli. L’arciere azzurro, infatti, ha creato una storia sulla propria pagina Instagram, scrivendo: “Un attimo prima stai tirando…Un secondo dopo il dolore e l’arco non si apre più. Il recupero è già iniziato per tornare il prima possibile. A malincuore devo rinunciare ai Giochi del Mediterraneo Faccio un grosso in bocco al lupo alla squadra della FITARCO e alla delegazione di Italia Team. Ci vediamo presto”.

A prendere il posto di Nespoli sarà la riserva Massimiliano Mandia, che completerà il terzetto maschile insieme a Matteo Borsani e Francesco Gregori. In campo femminile, invece, la squadra italiana sarà composta da Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Tatiana Andreoli.