Tiro con l’arco, Francesco Gregori battuto in finale da Chirault ai Giochi del Mediterraneo

Arriva la quarta sconfitta su altrettanti finali disputate oggi dall’Italia nell’ultima giornata di gara del tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo i tre quarti posti collezionati nelle prove a squadre mattutine, Francesco Gregori ha perso piuttosto nettamente il match con in palio la medaglia d’oro nel torneo maschile individuale.

Il 24enne romagnolo, autore di un percorso straordinario nelle eliminatorie (in cui spicca la vittoria per 6-0 sul fenomeno turco Mete Gazoz), ha ceduto in quattro set al francese Thomas Chirault con il punteggio conclusivo di 7-1 giocandosela praticamente alla pari nelle prime due volée (28-27 e 29-29) per poi venire sovrastato nella terza (30-27) e nella quarta frazione (28-24).

Nelle altre finali pomeridiane è arrivato il successo di Andres Temiño Mediel nel derby spagnolo con Diego Conde Collar che metteva in palio il bronzo, mentre per quanto riguarda il torneo femminile la francese Lisa Barbelin si è aggiudicata la medaglia d’oro battendo in finale Elia Canales. Terzo posto per l’altra iberica Paula Alvarez Gonzalez, che si è sbarazzata nella finalina della turca Elif Gokkir.