Arco
Tiro con l’arco, Francesco Gregori batte Gazoz e approda in finale ai Giochi del Mediterraneo!
Arriva la certezza della prima medaglia per l’Italia al termine della sessione mattutina della seconda giornata di gara del tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo aver conquistato ieri due pass per le finali 3°/4° posto con i terzetti, Francesco Gregori si è fatto strada nel tabellone individuale maschile fino all’ultimo atto e potrà dunque disputare il match con in palio l’oro.
Nel nuovo impianto di Crispiano si sono disputate in mattinata le eliminatorie dei tornei individuali, dai sedicesimi alle semifinali, mentre nel pomeriggio toccherà alla prova a coppie miste (dagli ottavi alle semifinali). Il 24enne romagnolo Gregori si è reso protagonista di un percorso eccezionale, battendo nell’ordine il portoghese Luis Goncalves 6-0, l’altro azzurro Massimiliano Mandia 6-2, il fenomeno turco Mete Gazoz 6-0 ai quarti ed infine lo spagnolo Diego Conde Collar 6-2 in semifinale. Domani sfiderà il francese Thomas Chirault nella finalissima.
Fuori dal podio tutti gli altri italiani, con Matteo Borsani eliminato proprio da Conde Collar ai quarti vedendo sfumare la possibilità di un derby in semifinale. Per quanto riguarda il tabellone femminile la n.1 del seeding Roberta Di Francesco è stata sconfitta allo shoot-off dalla francese Lisa Barbelin e Chiara Rebagliati dalla spagnola Elia Canales per 6-2 sempre ai quarti. Out agli ottavi Tatiana Andreoli.