Tiro con l’arco, Di Francesco/Borsani in finale per il bronzo nel misto ai Giochi del Mediterraneo

Roberta Di Francesco e Matteo Borsani vedono sfumare l’accesso alla finale per l’oro ma restano comunque in corsa per una medaglia nella prova a coppie miste di tiro con l’arco ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’Italia disputerà dunque quattro finali nella giornata di domani nel nuovo impianto di Crispiano: tre spareggi per il bronzo (nei tre eventi a squadre) ed il Gold Medal Match dell’individuale maschile con Francesco Gregori.

L’emergente binomio azzurro, reduce da due podi consecutivi in Coppa del Mondo ad Antalya e Madrid, aveva ottenuto il secondo miglior punteggio nel ranking round venendo dunque ammesso direttamente ai quarti di finale, in cui è arrivato il successo per 6-2 (38-34, 39-37, 32-36, 32-31) nei confronti della Serbia di Anja Brkic e Mihajlo Stefanovic.

Di Francesco e Borsani hanno perso però successivamente la semifinale con i turchi Dunya Yenihayat e Mete Gazoz con il punteggio di 6-2 (36-36, 38-38, 38-36, 40-37), dovendo accontentarsi di tirare domani per la medaglia di bronzo contro i quotati spagnoli Elia Canales e Andres Temiño Mediel, sconfitti allo shoot-off dalla Francia nell’altra semifinale dopo aver primeggiato nel ranking round.