Tiro a volo, Stanco/De Filippis bronzo nel trap misto ai Giochi del Mediterraneo

Termina con una medaglia, seppur non del metallo più pregiato, la spedizione di tiro a volo impegnata sul poligono di Taranto per i Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della prova di trap a squadre miste, infatti, Silvana Maria Stanco e Mauro De Filippis hanno conquistato il gradino più basso del podio, riscattando così la top 3 mancata in ambito individuale.

Nello specifico il binomio tricolore ha fermato la sua corsa rompendo 23 piattelli, cedendo il passo alla Turchia 1 e alla Spagna, rigorosamente oro e argento con il contingente di 36 e 34.

Al quarto posto si è invece attestata la Francia 2, formazione che non è andata oltre 16 punti. Ricordiamo invece che l’Italia 2 di Erica Sessa ed Emanuele Buccolieri non ha staccato il pass per la finale a quattro, accontentandosi del settimo posto in qualifica con il totale di 138.