Giochi del Mediterraneo
Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Azzurri chiamati a dettare legge. Rossetti e Stanco guidano la spedizione
Un unico obiettivo: dettare legge, a casa propria. Cresce sempre di più l’attesa in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026, celeberrima rassegna multisport arrivata alla sua ventesima edizione e quest’anno di scena in Italia, precisamente a Taranto, in Puglia. Tra le tante discipline da tenere sotto stretta osservazione, quella del tiro a volo occuperà come sempre una posizione di lusso, capace di fare bene con praticamente tutti gli azzurri a sua disposizione.
In linea generale, il roster tricolore impegnato in pedana sarà caratterizzato dal solito buon bilanciamento tra esperienza e prospetto. Nella specialità dello skeet, l’Italia si affiderà al quartetto iper competitivo formato da Gabriele Rossetti, Erik Pittini, Diana Bacosi e Sara Bongini.
Nel trap invece cercheranno di farsi spazio Mauro De Filippis, Silvana Maria Stanco, Erica Sessa ed Emanuele Buccolieri. Ricordiamo che in questa specialità è prevista anche la prova mista, programmata nelle battute finali della manifestazione.
Riportiamo di seguito i nominativi degli otto tiratori convocati per i Giochi del Mediterraneo di Taranto.
TIRO A VOLO: CONVOCATI DELL’ITALIA PER I GIOCHI DEL MEDITERRANEO
Trap
- Mauro De Filippis
- Emanuele Buccolieri
- Silvana Maria Stanco
- Erica Sessa
Skeet
- Gabriele Rossetti
- Erik Pittini
- Diana Bacosi
- Sara Bongini