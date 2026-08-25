Tiro a volo, gli azzurri del trap in piena corsa per la finale ai Giochi del Mediterraneo

Comincia con il piede giusto l’avventura degli azzurri del trap impegnati da oggi sul poligono di Taranto, città che come sappiamo sta ospitando in questi giorni la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione del primo giorno di qualifiche infatti i nostri ragazzi si sono ben comportati, occupando alcune posizioni di vertice.

In campo maschile il più preciso del lotto è stato Emanuele Buccolieri, unico ad aver mancato un solo piattello chiudendo i primi tre segmenti con 74/75, uno in più rispetto al maltese Gianluca Chetcuti ed il montenegrino Andres Garcia Garcia, rispettivamente secondo e terzo con 73/75. In corsa anche Mauro De Filippis, il quale ha mancato due colpi nella prima serie ed uno nella seconda fermandosi in top 5 con 72/75, contingente condiviso con altri cinque avversari.

Tra le donne bene Erica Sessa, attualmente terza con il parziale di 71/75 appaiata alla portoghese Maria Ines Coelho De Barros. Inizio arrembante per l’azzurra che, però, ha sbagliato due tiri nelle ultime due tranche. In solitaria c’è invece la turca Safiye Temizdemir, abile a stampare 72/75. Leggermente più attardata ma assolutamente in lizza per un posto tra le prime otto anche Silvana Maria Stanco, settima con 68/75 in una giornata pesantemente viziata dalla seconda serie, dove sono arrivati quattro errori.

Domani, mercoledì 26 agosto, alle 10:00 si disputeranno le ultime due serie di qualificazione, mentre alle 15:30 andrà in scena la semifinale femminile, ed alle 17:00 quella maschile.