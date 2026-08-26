Tiro a volo, Erica Sessa argento nel trap ai Giochi del Mediterraneo

Arriva ancora una medaglia nel tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo 2026, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in quel di Taranto Erica Sessa ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella gara riservata alla specialità individuale femminile, cedendo il passo alla turca Safiye Temizdemir di un solo piattelo.

Ma andiamo con ordine. Dopo aver chiuso le cinque serie di qualificazione al posto d’onore con il contingente di 117/125 la nostra portacolori si è resa artefice di una solida finale a otto, in cui è andata a bersaglio per ventisette volte, una in meno rispetto alla diretta avversaria che, nel momento topico, ha messo a referto un piattello in più salendo sul gradino più alto del podio con il totale di 28.

Da segnalare poi il terzo posto della rappresentante di San Marino Alessandra Perilli, la quale ha fermato la sua corsa a quota 22 precedendo l’iberica Mar Molne Magrina, quarta con 14 davanti all’altra tiratrice italiana Silvana Maria Stanco, la quale non è andata oltre il quinto piazzamento con 11 punti.

Sesta infine la portoghese Maria Ines Coehlho De Barros (9) seguita dalla marocchina Yasmine Marirhi (6) e dall’egiziana Maggy Moustafa Mohamed Abdelmonem, ottava con 4. Più tardi, a partire dalle ore 17:00, ci sarà la finale maschile con Emanuele Buccolieri.