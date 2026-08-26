Giochi del Mediterraneo
Tiro a volo, Buccolieri bronzo nel trap ai Giochi del Mediterraneo. De Filippis non centra la finale
Altro giro, altra medaglia per la Nazionale italiana di tiro a volo attualmente impegnata sulla pedana di Torricella, impianto sportivo teatro dei Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo l’argento di Erica Sessa nel trap femminile, Emanuele Buccolieri ha centrato il gradino più basso del podio nella competizione maschile, rendendosi artefice di una giornata da grande protagonista.
Dopo aver infatti chiuso le qualificazioni al primo posto con un solo piattello mancato nelle cinque serie, l’azzurro ha fermato la sua corsa nell’ultimo atto centrando per ventuno volte il bersaglio, cedendo il passo solo allo spagnolo Andres Garcia Garcia, vincitore con 28, gli stessi del greco Ioannis Chatzitsakiroglu, secondo con 26.
Ai piedi del podio il maltese Gianlcua Chetcuti, il quale si è accomodato al quarto posto con 17 precedendo il croato Josip Glasnovic (12), il francese Antonin Desert (11), il montenegrino Jovica Markovic oltre che l’altro tiratore croato Anton Glasnovic.
Niente da fare invece per il secondo italiano in gara Mauro De Filippis che, dopo un day-1 estremamente positivo, ha subito una battuta d’arresto nelle ultime due tranche di qualificazione, fermandosi al decimo posto con 117/125.