Tiro a segno, Paolo Monna e Federico Nilo Maldini lontani dal podio ai Giochi del Mediterraneo

Finisce con due piazzamenti lontani dal podio la giornata di Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, punte di diamante della Nazionale Italiana di tiro a segno attualmente impegnati a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Le due medaglie olimpiche non sono infatti riuscite a centrare il podio nella Pistoia dieci metri, trovando rispettivamente la sesta e l’ottava piazza.

Il più brillante in tal senso è stato Monna, il quale ha sfiorato la top 5 fermando la sua corsa a 154.2. Più imprecisa la prestazione dell’argento di Parigi 2024, eliminato per primo con lo score complessivo di 111.6.

Il metallo più pregiato è andato invece francese Naucodie, capace di mettere a referto il totale di 219.0 precedendo con margine l’elenco Gampierakis, posizionatosi al posto d’onore con 198.3 davanti al turco Keles, terzo con 179.9.

Quarto poi l’altro anatolico Selimzade (179.7) seguito dal lusitano Raminhas (174.0). Da citare infime il croato Mikec, settimo con 132.4.