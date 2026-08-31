Tiro a segno, doppietta turca nella pistola mista. Serbia sul podio, top ten per le coppe azzurre ai Giochi del Mediterraneo

L’ultima finale del programma del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto, quella della pistola ad aria compressa da 10 metri a squadre miste, vede andare in scena un derby fratricida tra Turchia 2 e Turchia 1: alle spalle degli anatolici, poi, ci sono Serbia 1, terza, e Francia 2, quarta.

Arriva la doppietta degli anatolici, che schierano due coppie in gara: il derby viene vinto da Turchia 2 di Simal Yilmaz ed Ismail Keles con 476.1, che supera nel duello conclusivo Turchia 1 di Sevval Ilayda Tarhan e Bugra Selimzade, alla piazza d’onore a quota 471.9.

Sale sul gradino più basso del podio la Serbia 1 di Zorana Arunovic e Damir Mikec, che viene eliminata in terza posizione ad una serie dal termine a quota 410.8, mentre resta ai piedi del podio Francia 2 di Paula Oudot ed Antoine Naucodie, che esce di scena in quarta posizione a quota 348.5.

Nelle qualificazioni escono di scena entrambe le coppie italiane al via: settimo posto per Italia 2 di Margherita Brigida Veccaro e Paolo Monna, che totalizzano 569/600 (21x), nona piazza per Italia 1 di Alessandra Fait e Federico Nilo Maldini, a quota 568 (12x).