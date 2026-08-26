Giochi del Mediterraneo
Tiro a segno, Carlotta Salafia giù dal podio nella carabina da 10 metri ai Giochi del Mediterraneo
Carlotta Salafia si classifica quinta nella finale della carabina ad aria compressa da 10 metri femminile dei Giochi del Mediterraneo 2026: la gara che apre il programma del tiro a segno va alla bosniaca Zakira Pusina, mentre esce nelle qualificazioni l’altra azzurra in gara, Sofia Ceccarello, 11ma.
Al termine dei 24 colpi regolamentari la medaglia d’oro va alla bosniaca Zakira Pusina, che nel duello conclusivo supera la serba Andelija Stevanovic, battuta con lo score di 252.6 a 251.4, mentre il bronzo va all’altra serba Aleksandra Stojadinovic, eliminata a quota 228.9.
Resta ai piedi del podio la turca Damla Kose, quarta con 208.9, mentre esce di scena in quinta posizione l’azzurra Carlotta Salafia, eliminata a quota 185.9. Sesta piazza per la spagnola Ines Martinon Borras, esclusa con 163.1.
Settima piazza per la slovena Urska Hrasovec, uscita a quota 142.9, infine conclude ottava la croata Anamarija Turk con 123.0. Si ferma nelle qualificazioni, invece, l’altra italiana in gara, Sofia Ceccarello, che manca l’accesso alla finale concludendo 11ma a quota 624.2.