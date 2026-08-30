Tiro a segno, argento per Salafia/Sollazzo nella carabina mista ai Giochi del Mediterraneo

Nuovo giorno, nuova medaglia per l’Italia del tiro a segno impegnata in questi giorni ai Giochi del Mediterraneo 2026. Carlotta Salafia e Danilo Denniss Sollazzo hanno infatti appena conquistato l’argento nella carabina a squadre miste, strappando così il terzo metallo di seguito nella rassegna.

Il binomio tricolore, dopo aver staccato il pass grazie alla brillante terza piazza rimediata nel primo stage di qualifica segnando il totale di 628.0, ha ben condotto anche il gold medal match, facendo però i conti con una precisissima Serbia 1, capace di prendere il largo fin dalle prime battute chiudendo i conti con 505.8 contro gli 500.9 dei nostri ragazzi. Bronzo poi per la squadra della Turchia che, nello specifico, ha guadagnato il totale di 437.8 superando la prima eliminata, la Serbia 2, quarta con 371.2

Non ha centrato invece l’ultimo atto la formazione Italia 2 composta da Edoardo Bonazzi e Sofia Ceccarello, fermatisi a quota 624 nella seconda qualifica. Ricordiamo che il programma di tiro a segno si chiuderà domani, lunedì 31 agosto, con la prova riservata alla pistola a squadre mista.