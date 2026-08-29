Giochi del Mediterraneo
Tiro a segno, argento di Veccaro nella pistola dieci metri ai Giochi del Mediterraneo
Dopo lo splendido oro di Danilo Dennis Sollazzo, arriva un altro metallo di spessore al poligono di Taranto, impianto sportivo teatro in questi giorni delle prove di tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo 2026. La nostra Margherita Brigida Veccaro ha conquistato la medaglia d’argento nella Pistoia 10 metri femminile, compiendo una pregevole finale a otto.
Nello specifico l’azzurra ha ceduto il passo soltanto alla serba Arunovic, capace di spingersi fino a 239.3 contro i 235.7 dell’italiana. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la turca Tahran con il contingente di 216.5. Quarta invece la rappresentante della Grecia Michelaki con 196.8.
Quinto piazzamento poi per l’egiziana Elgohari con 174.1, immediatamente seguita dall’altra anatolica Yilmaz (154.7), dalla lusitana Alfonso Marracho (134.3) e dalla croata Spirelja (121.1).
Da segnalare infine quanto fatto dalla seconda azzurra in gara, Alessandra Sait , fermatasi al quattordicesimo posto con il punteggio di 563.0. Domani è prevista la prova riservata alla carabina a squadre miste.