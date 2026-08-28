Tiro a segno, acuto di Sollazzo ai Giochi del Mediterraneo! L’azzurro conquista l’oro nella carabina 10 metri

Dopo svariati tentativi, arriva finalmente la medaglia per la spedizione italiana di tiro a segno attualmente impegnata al poligono di Taranto, teatro in questi giorni dei Giochi del Mediterraneo 2026. In occasione della carabina 10 metri maschile Danilo Dennis Sollazzo ha conquistato uno straordinario oro, ergendosi a grande protagonista nella finale a otto.

Nello specifico il tiratore azzurro si è imposto sulla concorrenza ottenendo il contingente totale di 249.8 superando in volata il croato Miriam Marcic che, invece, si è dovuto accontentare dell’argento con 248-9. Bene poi il greco Angelos Stylianos Sarantakys, bronzo con 27.4.

Quarto piazzamento nonostante una condotta brillante nelle battute iniziali dell’atto per il turco Omer Akgun, il quale ha stampato 20602 precedendo lo spagnolo Jesus Oviedo Berenguer, capace di guadagnare 185.4, così come il francese Timothee Vedel, sesto con 164.5

Da citare infine quanto fatto da Edoardo Bonazzi, il quale si è accomodato al settimo posto fermando il suo punteggio a 143.7. Ha chiuso in coda quindi il secondo francese in gara, Dimitri Dutendas, ottavo con lo score di 81.3. Il prossimo evento in programma sarà la prova riservato alla pistola dieci metri femminile.