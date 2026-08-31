Thomas Ceccon vola in Messico: il campione olimpico atteso a Querétaro

C’è un’altra fermata nel viaggio di Thomas Ceccon. Questa volta il percorso porta lontano dall’Italia e dall’Europa, fino a Querétaro, in Messico, dove dal 3 al 6 settembre andrà in scena la Copa Internacional 2026 di nuoto.

Per Ceccon non sarà soltanto una gara. L’azzurro è infatti atteso anche per una clinic dedicata ai giovani nuotatori, un momento nel quale il campione olimpico e mondiale potrà condividere tecnica, esperienza e mentalità con le nuove generazioni. L’organizzazione messicana presenta l’iniziativa proprio come un’occasione per avvicinare i giovani ai grandi campioni della disciplina.

Il viaggio in Messico arriva al termine di un’estate intensa. Agli Europei di Parigi l’azzurro ha raccolto medaglie e indicazioni importanti, confermandosi ancora una volta tra i protagonisti assoluti del dorso internazionale.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti della trasferta messicana. Querétaro non è un appuntamento inserito nel calendario come una semplice passerella: arriva in una fase nella quale Ceccon può continuare a lavorare sulle sensazioni, sperimentare e confrontarsi con avversari di altissimo livello.

Il fascino dell’evento sta soprattutto nel parterre. Da una parte Thomas Ceccon, campione olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024 e uno dei volti più riconoscibili del nuoto italiano. Dall’altra Adam Peaty, uno dei più grandi ranisti della storia, e Kyle Chalmers, campione olimpico e protagonista assoluto dello stile libero australiano.

Il risultato è un evento dal forte richiamo internazionale, capace di portare a Querétaro alcuni dei nomi più conosciuti del nuoto contemporaneo.