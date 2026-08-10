Thomas Ceccon lucido: “Livello altissimo, con il tempo con cui vincevo 4 anni fa adesso si va solo in finale”

Prima gara del pomeriggio degli Europei di nuoto 2026 per l’Italia e primo pass strappato per le finali dei prossimi giorni. Thomas Ceccon ha infatti chiuso al quarto posto una seconda semifinale dei 50 farfalla di altissimo livello, stampando il crono di 22″71, e qualificandosi per l’ultimo atto di domani con il quinto tempo dell’overall (lo stesso del tedesco Luca Nik Armbruster).

Dopo una partenza non perfetta, l’azzurro ha alzato il ritmo nella parte centrale della vasca ed è riuscito nel finale a piazzare il tocco che gli è valso la finale. Il più veloce delle due semifinali è stato il russo (atleta neutrale) Egor Kornev, capace di stampare il nuovo record dei campionati in 22″36. Molto competitivo anche il padrone di casa e campione del mondo in carica Maxime Grousset con il tempo di 22″49.

Ceccon proverà domani a sorprendere gli avversari, con l’obiettivo di inaugurare con una medaglia il suo lungo Europeo. In attesa dell’ultimo atto, questo è stato il suo commento ai microfoni di Rai Sport: “Si entrava oggi con 22″8, è un tempo da finale mondiale. Tolto forse un americano, lo è. Il livello è altissimo, contando che quattro anni fa con 22″8 ho vinto. Adesso si entra in finale con lo stesso tempo. Mi è mancato qualcosa nel finale, forse un decimo. Comunque molto vicino al mio record italiano, sarei contento di migliorarlo domani”.