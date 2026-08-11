Thomas Ceccon resta a 4 centesimi dal podio nella finale dei 50 farfalla. Oro per Kornev

Sfuma per soli 4 centesimi il podio per Thomas Ceccon nella finale dei 50 farfalla ai Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. Il fuoriclasse azzurro ha replicato sostanzialmente la prestazione della semifinale di ieri, nuotando in 22.72 e dovendosi accontentare di un amaro quarto posto nella rassegna continentale.

Il campione olimpico in carica dei 100 dorso (proprio nell’impianto parigino), capace di salire sul podio sulla singola vasca a delfino nelle ultime due edizioni dei Mondiali (oro a Fukuoka 2023, bronzo a Singapore 2025), ha sfiorato il suo record nazionale disputando un’ottima gara ma fermandosi a cinque centesimi dal 22.67 che gli valse un anno fa il terzo posto iridato.

Ceccon ha preceduto un paio di mostri sacri della farfalla come l’ungherese Kristof Milak (sesto in 22.84) e lo svizzero Noe Ponti (ottavo in 22.91), entrambi più competitivi su distanze più lunghe, venendo però battuto per un soffio dal bielorusso (sotto la bandiera degli Atleti Neutrali A) Grigori Pekarski, che si è preso a sorpresa il bronzo dalla corsia 1 in 22.68.

Il duello stellare per la vittoria ha visto il successo del russo Egor Kornev, che ha bruciato per un’incollatura il padrone di casa francese Maxime Grousset (argento in 22.54) non riuscendo a ripetersi sul livello stratosferico della semifinale e rimandando dunque l’assalto al record del mondo pur togliendosi la soddisfazione di centrare il titolo continentale con il crono di 22.52.