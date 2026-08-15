Thomas Ceccon in finale nei 100 dorso con autorevolezza agli Europei!

Thomas Ceccon timbra il cartellino e domani sarà in corsia 5 nella finale dei suoi 100 dorso. Pensare a Parigi e a questa distanza riporta inevitabilmente al ricordo della medaglia d’oro olimpica, ma stavolta si parla di Europei: non siamo alla Paris La Défense Arena, bensì all’Olympic Aquatic Centre.

L’azzurro ha dunque portato avanti la strategia che ormai abbiamo imparato a conoscere: crescere di turno in turno. Dopo una batteria disputata in maniera piuttosto blanda, nel penultimo atto ha compiuto uno step in avanti, quanto basta per conquistare con sicurezza una finale con il secondo miglior tempo d’ingresso.

Una prestazione, per lui, nella norma: il 52″93 si può leggere in questi termini, anche considerando l’assenza dell’ungherese Hubert Kós, impegnato altrove, e del russo Kliment Kolesnikov, che al mattino ha fatto male i conti, finendo beffato dalla selezione interna alla squadra russa.

Non è un caso, allora, che davanti a tutti nell’overall delle semifinali ci sia un altro rappresentante di Santa Madre Russia: il classe 2007 Georgii Iakovelev, autore di 52″89 e proprio colui che ha estromesso Kolesnikov dalla semifinale.

Per Thomas, un primo 50 metri d’assaggio in 25″31, seguito da un ritorno gestito con intelligenza in 27″62, per mettere la mano davanti e non correre rischi. Alle sue spalle, diversi interpreti che domani meritano di essere osservati con attenzione: il greco Apostolos Christou (52″94), l’altro russo Pavel Samusenko (53″12) e la coppia francese formata da Yohann Ndoye-Brouard (53″16) e Mewen Tomac (53″17).

Domani sarà anche l’ultimo giorno di gare e bisognerà, inevitabilmente, fare i conti con quanto è rimasto nel serbatoio. In questo scenario, Ceccon proverà a salire ulteriormente di livello, come già fatto nei 200 dorso, per andare a prendersi la medaglia più prestigiosa.