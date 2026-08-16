Thomas Ceccon: “Brucia quel centesimo, ma è un tempo abbastanza lento”

Thomas Ceccon è stato beffato per un solo centesimo nella finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior 2026 di nuoto: a Parigi l’azzurro ha conquistato la medaglia d’argento chiudendo secondo in 52″28, battuto dal greco Christou Apostolos, vittorioso con 52″27.

L’italiano, tesserato per Fiamme Oro e Leosport, che si allena al centro federale di Verona agli ordini di Alberto Burlina, era passato in testa dopo 50 metri con 25″16, ma poi è stato più lento nella vasca di ritorno rispetto all’ellenico. Ai microfoni di Rai 2 HD, l’amarezza di Ceccon.

Le parole dell’azzurro: “Non voglio stare qui a fare considerazioni, ci mettiamo un’ora, ho anche la premiazione a breve, però brucia sicuramente quel centesimo, ma indipendentemente da quello, parlando solo di tempi, è un tempo anche abbastanza lento, 52″2“.