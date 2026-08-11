Thomas Ceccon agguanta per un soffio la finale dei 200 dorso. Kos sfiora il record del mondo

Semifinali da brividi nei 200 dorso uomini agli Europei 2026 di nuoto. Già nelle batterie, i francesi avevano fatto la voce grossa con prestazioni di rilievo, infiammando il pubblico di Parigi. Nel penultimo atto, però, lo scenario è cambiato.

A prendersi la scena è stato il campione olimpico in carica, Hubert Kos. L’ungherese ha letteralmente aperto la vasca transalpina, viaggiando fino ai 150 metri su passaggi abbondantemente inferiori al ritmo dello storico record del mondo di Aaron Peirsol, stabilito ai Mondiali di Roma 2009 (1’51″92).

In vista della finale, Kos dovrà probabilmente limare ancora qualcosa. Per ora, tuttavia, può “accontentarsi” del record europeo e dei campionati: 1’52”30, tempo con cui ha migliorato il precedente limite continentale del russo Evgeny Rylov, fissato a 1’53”36.

Alla luce di una prestazione del genere, è inevitabile pensare che la medaglia d’oro abbia già un padrone. Alle spalle del magiaro, però, il livello resta altissimo. Thomas Ceccon, nonostante le fatiche accumulate nell’atto conclusivo dei 50 farfalla, è riuscito a centrare l’accesso alla finale con l’ultimo tempo utile, 1’55”86, a soli 15 centesimi dal suo record italiano.

Alle sue spalle si sono piazzati proprio i due francesi che in mattinata avevano fatto fuoco e fiamme: il giovanissimo Nathan Muratory, anch’egli in 1’55”86, e Mewen Tomac, in 1’55”95. Per il veneto c’è dunque la possibilità di puntare al primato nazionale, ma per ambire concretamente al podio servirà un miglioramento sensibile.

La concorrenza, infatti, è agguerritissima: il greco Apostolos Siskos ha stampato il secondo miglior tempo dell’overall in 1’54”06, il ceco Jan Cejka il terzo in 1’54”40 e lo svizzero Roman Mityukov il quarto in 1’54”85. Basta un dato per fotografare il livello della gara: i primi quattro tempi delle semifinali sono tutti inferiori all’1’55”. Un contesto di altissimo profilo nel quale Ceccon si giocherà le proprie chance, consapevole di non avere nulla da perdere.