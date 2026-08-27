Giochi del Mediterraneo
Tennistavolo, l’Italia accede alle semifinali con entrambe le squadre ai Giochi del Mediterraneo
L’Italia accede alle semifinali in entrambi i tabelloni dei tornei a squadre di tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo 2026: nei quarti di finale odierni, infatti, prima le azzurre superano le lusitane per 3-1, e poi in serata gli azzurri regolano gli sloveni, sempre per 3-1.
Nel torneo femminile l’Italia supera il Portogallo per 3-1 e domani affronterà in semifinale la Turchia, vittoriosa per 3-0 sulla Francia, mentre dall’altro lato del tabellone si sfideranno l’Egitto, che liquida per 3-0 l’Algeria, e la Serbia, che piega la Slovenia per 3-2.
Nel primo singolare Gaia Monfardini cede per 0-3 (5-11, 10-12, 10-12) alla lusitana Jieni Shao, ma nel secondo incontro Giorgia Piccolin pareggia i conti superando per 3-0 (13-11, 11-9, 11-2) Mariana Santa Comba. L’Italia passa a condurre grazie al doppio, in cui Nicole Arlia e Gaia Monfardini regolano per 3-0 (11-8, 13-11, 11-9) Mariana Santa Comba e Jieni Shao, infine il punto della vittoria lo mette a segno Giorgia Piccolin, battendo per 3-0 (11-6, 11-9, 11-8) Jieni Shao.
Nel torneo maschile l’Italia elimina la Slovenia per 3-1 e domani sfiderà nel penultimo atto la Francia, che rischia grosso ma piega per 3-2 la Turchia, mentre nell’altra semifinale si affronteranno la Spagna, che regola per 3-1 l’Algeria, e l’Egitto, che liquida la Grecia per 3-0.
Nel primo singolare John Oyebode supera per 3-0 (11-2, 11-7, 11-3) lo sloveno Brin Vovk Petrovski, ma poi Matteo Mutti viene sconfitto da Peter Hribar per 1-3 (11-13, 8-11, 11-7, 7-11). L’Italia torna in vantaggio grazie al doppio, con John Oyebode e Carlo Rossi capaci di battere per 3-1 (11-6, 9-11, 11-6, 11-7) Brin Vovk Petrovski e Miha Podobnik, infine John Oyebode chiude i conti superando per 3-1 (11-4, 5-11, 11-5, 11-7) Peter Hribar.