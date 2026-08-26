Tennistavolo: Italia maschile senza problemi nell’esordio ai Giochi del Mediterraneo

Il percorso dell’Italia maschile, nelle gara a squadre di tennistavolo ai Giochi del Mediterraneo 2026, si apre nella maniera migliore. Gli azzurri infatti si sono imposti con lo score netto di 3-0 contro Cipro. John Oyebode e Matteo Mutti non hanno lasciato scampo ai rispettivi avversari, ossia Christos Theofanous e Sharpel Elia, prima di batterli poi nell’incrocio di doppio: in singolare per 3-0 tutte e due le volte, in doppio per 3-1. Una vittoria che promuove ai quarti di finale la compagine padrona di casa. Di seguito il recap di quanto successo invece, fra incontri maschili e femminili, in questo 26 agosto.

Torneo maschile

Successo senza alcun problema per la Grecia: gli ellenici mandano al tappeto, con il punteggio di 3-0, la Siria venendo trascinati da Georgios Stamatouros. Fa altrettanto la Spagna con il Libano: iberici incontenibili per il 3-0 definitivo, con un Daniel Berzoza Casas semplicemente infermabile. Nessun intoppo neppure per la Turchia: 3-0 a San Marino con un Ibrahim Gunduz abile sia in singolare sia in doppio. Segue a ruota la Slovenia di Brin Vovk Petrovski che sistema il Portogallo con l’ultimo 3-0 di giornata.

Torneo femminile

L’avversaria dell’Italia, che esordirà domani direttamente ai quarti di finale, sarà il Portogallo: le lusitane della cinese naturalizzata Shao Jieni si sono imposte 3-1 su una Grecia che ha provato in tutti i modi a rendere difficile la vita alle rivali, soprattutto con Ioanna Gerasimatou.

Staccano il pass per il “Tavolo delle migliori 8” anche l’Algeria e la Turchia, con due solidissimi 3-0 al Libano e alla Siria, oltre a una Slovenia capace di piegare 3-2 la Spagna in una battaglia clamorosa risolta dal colpo di coda di Katarina Strazar nell’ultimo singolare contro Elvira Fiona Rad Hind.

La giornata di domani, giovedì 27 agosto, sarà tutta dedicata ai quarti di finale: tanto al maschile quanto al femminile.

Quarti di finale maschili (27 agosto)

Spagna-Algeria ore 10.00

Egitto-Grecia ore 13.30

ITALIA-Slovenia ore 17.00

Turchia-Francia ore 17.00

Quarti di finale femminili (27 agosto)

Egitto-Algeria ore 10.00

Slovenia-Serbia ore 10.00

Francia-Turchia ore 13.30

ITALIA-Portogallo ore 13.30