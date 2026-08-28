Tennistavolo, Italia da impazzire! Oro a squadre ai Giochi del Mediterraneo, Egitto al tappeto

La Nazionale italiana maschile di tennistavolo fa festa ai Giochi del Mediterraneo 2026, in corso a Taranto e dintorni. Gli azzurri si sono imposti con il netto score di 3-0 nella finalissima contro l’Egitto.

La compagine tricolore fa subito capire di essere superiore al collettivo nordafricano. Il primo a mettere le cose in chiaro è Andrea Puppo che, al netto del primo set perso, riesce a battere Omar Assar col punteggio di 3-1. Parziali di: 6-11, 11-5, 11-6 e 12-10.

Il secondo punto lo griffa John Oyebode: altro giro e altro 3-1 nel secondo singolare, contro Youssef Ahmed. Partenza a razzo dell’azzurro con un 11-5 e un 11-7 che indirizzano la contesa, poi la reazione di Ahmed con l’8-11 del terzo parziale, ma nel quarto round Oyebode si impone in volata 12-10 prendendosi la partita.

Terza gara: il doppio. L’Italia schiera John Oyebode e Carlo Rossi contro gli egiziani Omar Assar e Youssef Ahmed. I primi due set fanno capire la superiorità degli italiani: 11-7 e soprattutto 11-2. Mini-reazione degli egiziani che riaprono parzialmente il contest con un 7-11, ma Oyebode e Rossi non tremano nel quarto set vincendo 11-7.

Esplode la festa azzurra per la vittoria nella rassegna mediterranea: argento all’Egitto, bronzo a una Spagna capace di battere 3-1 la Francia nella finale per il bronzo.