Tennistavolo
Tennistavolo: Italia, en plein verso gli ottavi di finale dei Giochi del Mediterraneo nei singolari
Dopo le medaglie dei giorni scorsi nei tornei a squadre e nel doppio misto, la nazionale italiana di tennistavolo continua nel suo momento positivo ai Giochi del Mediterraneo qualificando 4 pongisti su 4, 2 al maschile e 2 al femminile, agli ottavi di finale dei torneo di singolare.
Singolare maschile
Doppio 4-0 per Matteo Mutti, contro il kosovaro Kresnhik Mahmuti, e per John Oyebode, contro l’albanese Aron Koni. Mutti si impone con i parziali di 11-1, 11-7, 11-6, 11-8, mentre Oyebode timbra con 11-6, 11-7, 11-8 e 11-3 il passaggio agli ottavi di finale.
Singolare femminile
Risultati netti anche per Giorgia Piccolin, 4-1 alla slovena Lara Opeka (11-9, 12-10, 10-12, 11-8, 11-5), e per Gaia Monfardini, 4-0 alla siriana Leen Sager Ogli (11-1, 11-4, 11-5, 11-2), che si prendono vittorie e qualificazioni agli ottavi di finale.
Ottavi di finale – 31 agosto
Matteo Mutti vs. Leo De Nodrest (Francia)
John Oyebode vs. Georgios Stamatouros (Grecia)/Wassim Essid (Tunisia), che giocheranno domani alle 11,30 al tavolo 1.
Gaia Monfardini vs. Camille Lutz (Francia)
Giorgia Piccolin vs. Sofia Zhang Xu (Spagna)