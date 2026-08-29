Tennistavolo: Italia, altra medaglia ai Giochi del Mediterraneo. Bronzo nel doppio misto con Oyebode/Monfardini

Dopo l’oro e l’argento di ieri, nei tornei a squadre al maschile e al femminile, l’Italia del tennistavolo si gode una nuova medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2026: il bronzo arrivato nel doppio misto, grazie a John Oyebode e Gaia Monfardini.

Gli azzurri vivono una grande giornata al Palazzetto “Giovanni Paolo II” di Massafra: agli ottavi esordiscono battendo 3-0 (11-4, 11-4, 11-5) la coppia siriana formata da Obaida Zaza e Hend Zaza. A quel punto si lanciano nei quarti dove c’è l’Algeria di Stephane Ouaiche e Tania Morice: i nordafricani oppongono un po’ più di resistenza, ma vengono anche loro superati questa volta 3-1 (14-12, 11-7, 10-12, 11-3).

E’ il momento della semifinale. Una partita intensissima contro i turchi Abdullah Yigenler e Ece Harac. Si gioca punto su punto, set su set: la gara arriva infatti al quinto e decisivo parziale, con la coppia della Turchia capace di piazzare il decisivo 11-7 che determina le strade per le medaglie. Gli azzurri cedono 3-2 (12-10, 8-11, 6-11, 11-7, 7-11).

Si materializza comunque la chance per il bronzo, contro i francesi Leo De Nodrest e Camille Lutz. Un’opportunità che John Oyebode e Gaia Monfardini non sprecano, anzi. Mettono in mostra tutto il loro talento non dando una singola chance ai transalpini, che cedono 3-0 (11-7, 11-9, 11-5).

Il binomio tricolore si prende il gradino più basso di un podio che vede la Turchia di Yigenler e Harac mettersi l’oro al collo, al termine di battaglia risolta sul 3-2 contro gli egiziani Assar/Goda con i parziali di 11-5, 8-11, 11-9, 9-11, 11-5.