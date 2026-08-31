Tennistavolo: Giorgia Piccolin e John Oyebode avanzano nei singolari ai Giochi del Mediterraneo. Out Monfardini e Mutti

Due qualificazioni al prossimo turno e due eliminazioni: il bilancio dell’Italia del tennistavolo in questo 31 agosto, ai Giochi del Mediterraneo 2026, è in agrodolce per quanto riguarda i tornei di singolare. Ecco come sono andate nel dettaglio le cose al Palazzetto “Giovanni Paolo II” di Massafra.

Singolare femminile

Giorgia Piccolin sfodera una partita perfetta contro la spagnola di origini orientali Sofia Zhang Xu, battuta 4-0. I parziali fanno intuire tutto il sapere pongistico dell’azzurra: 11-4, 11-6, 11-7, 11-4, tutto in suo favore. Vittoria e pass per i quarti di finale: livello del torneo a cui non sarà presente invece l’altra italiana. Gaia Monfardini infatti ha ceduto 4-0 alla francese Camille Lutz: la transalpina ha dominato imponendosi 11-5, 12-10, 11-8, 11-4

Singolare maschile

Stesso bilancio fra gli uomini. Avanza fra i migliori otto John Oyebode, che batte 4-1 il greco Georgios Stamatouros (11-7, 11-3, 8-11, 11-9, 11-9) e mostra tutta la sua forza; mentre a venir respinto agli ottavi di finale è Matteo Mutti che incappa in uno ko al termine di un match tiratissimo contro il francese Leo De Nodrest, capace di imporsi 3-4 (5-11, 6-11, 11-4, 9-11, 11-8, 11-5, 8-11), grazie a un ultimo set vinto in volata per pochissimi punti.

Quarti di finale

Giorgia Piccolin (Italia) vs. Sabina Ruza Surjan (Serbia)

John Oyebode (Italia) vs. Joe Seyfried (Francia)