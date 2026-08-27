Tennis, vittorie di Noemi Basiletti e di Vittoria Paganetti. Eliminati Caniato/Romano ai Giochi del Mediterraneo

Calato il sipario sulla giornata di incontri dedicata al tennis ai Giochi del Mediterraneo 2026. Il bilancio per l’Italia è di due vittorie e una sconfitta, con le affermazioni arrivate entrambe nel singolare femminile, dove Noemi Basiletti e Vittoria Paganetti hanno risposto presente.

Basiletti ha dominato la scena contro la montenegrina Tea Nikcevic. L’azzurra ha inflitto all’avversaria un pesantissimo doppio bagel (6-0 6-0), staccando così il pass per il turno successivo e confermando le proprie ambizioni di proseguire il cammino nel torneo.

Stesso esito per Paganetti, seppur al termine di una sfida più combattuta. L’azzurra ha superato la sammarinese Silva Alletti con il punteggio di 6-3 6-4, riuscendo a imporsi nei momenti decisivi del match.

Inaspettata, invece, l’uscita di scena nei quarti di finale del doppio maschile formato da Carlo Alberto Caniato e Filippo Romano. La coppia azzurra è stata battuta dai maltesi Alex De Gabriele e Liam Delicata al termine di una sfida combattuta, chiusa con il punteggio di 3-6 7-5 10-3.