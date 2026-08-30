Tennis, Noemi Basiletti in finale ai Giochi del Mediterraneo! Niente da fare per Caniato

Continua il momento magico di Noemi Basiletti ai Giochi del Mediterraneo 2026 in corso di svolgimento a Taranto. Dopo aver raggiunto la finale in doppio con Vittoria Paganetti, la tennista toscana ha raggiunto anche quella in singolare, battendo la marocchina Yasmine Kabbaj in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-2. La numero 265 della classifica mondiale potrà quindi lottare per una clamorosa doppia medaglia d’oro.

Nell’ultimo atto del singolare femminile, Basiletti affronterà la ventinovenne greca Martha Matoula, numero 253 del ranking WTA, che ha sconfitto nell’altra semifinale la spagnola Maria Garcia Cid in due set per 7-6 6-2.

Purtroppo Carlo Alberto Caniato non riesce a replicare il successo di Basiletti. Il tennista ventenne, numero 480 del mondo, è stato sconfitto in semifinale dallo spagnolo Alejo Sanchez Quilez in due set con il punteggio di 6-4 6-2. L’azzurro dovrà quindi affrontare la finale per il bronzo, con la possibilità comunque di conquistare una medaglia in quel di Taranto.

La finale del singolare maschile sarà dunque tra Sanchez Quilez ed il marocchino Karim Bennani. Il tennista africano ha battuto nell’altra semifinale per 6-1 6-4 il portoghese Francisco Rocha, che sarà dunque l’avversario per il bronzo di Caniato.