Giochi del Mediterraneo
Tennis, Noemi Basiletti è oro ai Giochi del Mediterraneo! Bronzo per Carlo Alberto Caniato
L’Italia conquista un oro ed un bronzo nei tornei di singolare del tennis ai Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto, infatti, Noemi Basiletti si impone nel tabellone femminile, mentre Carlo Alberto Caniato vince un’inusuale finale per il terzo posto nel main draw maschile.
Nel tabellone di singolare femminile l’azzurra Noemi Basiletti si mette al collo la medaglia d’oro, dominando l’ultimo atto della competizione contro la greca Martha Matoula, battuta con il netto score di 6-2 6-3, mentre la medaglia di bronzo va alla marocchina Yasmine Kabbaj, che si impone ancora più netta ai danni della spagnola Maria Garcia Cid, liquidata con il punteggio di 6-3 6-0.
Nel tabellone di singolare maschile il titolo va al marocchino Karim Bennani, che vince in rimonta contro lo spagnolo Alejo Sanchez Quilez, sconfitto per 2-6 6-3 6-4, ma sul gradino più basso del podio sale l’azzurro Carlo Alberto Caniato, che regola senza patemi il lusitano Francisco Rocha, battuto con lo score di 6-3 6-1.