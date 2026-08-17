Tennis, Jannik Sinner torna al J-Medical: nuovi controlli al ginocchio in vista degli US Open

Dopo l’ATP Masters 1000 di Montreal, Jannik Sinner ha saltato anche il torneo, della stessa categoria, in corso a Cincinnati, in Ohio: l’azzurro ha accusato un fastidio al ginocchio ed ha preferito non rischiare, dato che a fine mese scatteranno gli US Open.

Proprio in vista dell’ultimo torneo stagionale del Grand Slam, l’azzurro, secondo quanto riportato dall’ANSA, questa mattina è tornato a Torino, per recarsi al J-Medical, la struttura che si trova all’interno dell’Allianz Stadium della Juventus, e che già nelle scorse settimane aveva ricevuto Sinner per altri accertamenti.

Il numero 1 ATP, infatti, si deve sottoporre ad ulteriori controlli al ginocchio destro nella struttura della Juventus: l’azzurro, che proprio ieri ha compiuto 25 anni, in base agli esiti di questi esami deciderà in maniera definitiva se partecipare o meno agli US Open.