Tennis, Ignacio Buse trionfa a Winston-Salem. Secondo titolo dell’anno per il peruviano

Il 2026 si conferma un anno decisamente da ricordare per Ignacio Buse. Il tennista peruviano ha conquistato il suo secondo titolo in carriera sul cemento americano di Winston-Salem, battendo in finale il britannico Arthur Fery con il punteggio di 6-3 6-2 in appena un’ora e undici minuti di gioco. Dunque un nuovo titolo ATP per Buse dopo quello vinto ad Amburgo a maggio, con il Peru che torna a trionfare con un proprio giocatore in un torneo sul cemento dall’ultima volta datata addirittura 1993.

Una differenza notevole con la prima di servizio tra i due giocatori. Infatti Buse ha vinto il 70% dei punti quando ha servito la prima, mentre Fery appena il 46%. Alla fine sono stati 14 i vincenti per il tennista peruviano contro i 12 del britannico, che ha commesso più errori non forzati (25 contro 16).

In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio. Si arriva fino all’ottavo game, con Buse che si porta sullo 0-40 e sfrutta subito la prima palla break. Il peruviano non concede nulla all’avversario e va a prendersi così il primo set in suo favore per 6-3.

La striscia di game consecutivi da parte del sudamericano arriva a sei. Infatti Buse scappa sul 3-0 con addirittura doppio break di vantaggio e strappando a zero il servizio nel terzo gioco. In quello successivo c’è una reazione di Fery, che riesce a recuperare uno dei due break di ritardo. Buse, però, toglie ancora la battuta al britannico nel settimo game e va poi a chiudere sul 6-2, trionfando a Winston-Salem.