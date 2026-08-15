Tamberi e Battocletti superano Mennea e Jacobs: gli italiani più vincenti di sempre agli Europei

Gianmarco Tamberi e Nadia Battocletti sono diventati gli italiani più vincenti della storia agli Europei di atletica: entrambi hanno conquistato quattro medaglie d’oro e hanno così staccato il discobolo Adolfo Consolini e i velocisti Pietro Mennea e Marcell Jacobs, fermi a quota tre. Il primato è stato raggiunto in prima battuta dalla Locomotiva della Val di Non nella serata di ieri, seguita un’oretta più tardi dal Campione Olimpico di Tokyo 2020.

Il poker del fuoriclasse marchigiano si snoda su un arco temporale di ben dieci anni, chiaramente nel salto in alto: la prima gioia ad Amsterdam nel 2016, poche settimane prima del record italiano (2.39) e dell’infortunio che gli impedì di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016; la seconda a Monaco nel 2022, la terza a Roma nel 2024 (con tanto di world lead da 2.36 davanti al Presidente Sergio Mattarella), la quarta ieri sera a Birmingham, riemergendo da un biennio complicato.

Il filotto della fenomenale trentina è invece più contenuto in termini di annuario, perché si tratta di due doppiette consecutive: 5.000 e 10.000 metri vinti insieme nell’edizione casalinga allo Stadio Olimpico, poi i titoli sono stati difesi nel corso di questa settimana trionfale in Gran Bretagna, dove è emersa tutta la caratura dell’argento olimpico e mondiale sulla distanza più lunga in pista.