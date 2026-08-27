Takamoto Katsuta svetta nello shakedown del Rally del Paraguay. Da domani si farà sul serio

Nella giornata odierna ha mosso i suoi primi passi il fine settimana del Rally del Paraguay, undicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale WRC 2026. La terza edizione della corsa sudamericana, che si disputa sugli sterrati attorno a Encarnacion, oggi proponeva lo shakedown che ha visto il successo del giapponese Takamoto Tatsuta (Toyota GR Yaris) davanti al belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ed al francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20). Quarta posizione per il neozelandese Hayden Paddon (Hyundai i20), quinta per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris).

Dopo l’antipasto odierno, da domani si inizierà a fare sul serio. Nella giornata di venerdì 28 agosto, infatti, vedremo ben 8 prove speciali per un totale di 153.78 chilometri, con la Yerbates 1 e 2 di 34.08 chilometri che potrebbe fare selezione. Sabato 29 agosto, invece, 9 prove speciali per un totale di 135.74 chilometri. Domenica 30 agosto, infine, gran finale con altre 5 prove speciali e la Encarnación 2 Power Stage di 10.21 chilometri che deciderà tutto.