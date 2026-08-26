Tadej Pogacar sulle orme di Bugno e Merckx: i corridori leader in un Grande Giro dalla prima all’ultima tappa

Lo sloveno Tadej Pogacar è in testa alla Vuelta a España sin dalla prima frazione, e potrebbe provare ad eguagliare il traguardo raggiunto soltanto da dodici corridori nella storia, ovvero quello di restare al primo posto in classifica dalla prima all’ultima tappa in uno dei tre Grandi Giri. Per quanto concerne la corsa a tappe iberica, in caso di successo, lo sloveno sarebbe il quarto a riuscirci.

Il record è stato ottenuto nella storia, fino ad ora, da dodici ciclisti, dei quali 5 al Tour de France, 4 al Giro d’Italia e 3 alla Vuelta a España: l’unico a riuscirci in due occasioni fu il belga Philippe Thys al Tour nel 1914 e nel 1920. In Francia ci sono riusciti anche il francese Maurice Garin nel 1903, l’italiano Ottavio Bottecchia nel 1924, il lussemburghese Nicolas Frantz nel 1928 ed il belga Romain Maes nel 1935.

Al Giro ci sono riusciti, invece, gli italiani Costante Girardengo nel 1919 ed Alfredo Binda nel 1927, il belga Eddy Merckx nel 1973, e l’altro azzurro Gianni Bugno nel 1990. Alla Vuelta ce l’hanno fatta, infine, lo spagnolo Julian Berrendero nel 1942, il belga Freddy Maertens nel 1977 e l’elvetico Tony Rominger nel 1994, l’ultimo in ordine temporale a riuscire in tale impresa.

I PRECEDENTI

Tour de France

Maurice Garin (Francia, 1903)

Philippe Thys (Belgio, 1914 e 1920)

Ottavio Bottecchia (Italia, 1924)

Nicolas Frantz (Lussemburgo, 1928)

Romain Maes (Belgio, 1935)

Giro d’Italia

Costante Girardengo (Italia, 1919)

Alfredo Binda (Italia, 1927)

Eddy Merckx (Belgio, 1973)

Gianni Bugno (Italia, 1990)

Vuelta a España

Julián Berrendero (Spagna, 1942)

Freddy Maertens (Belgio, 1977)

Tony Rominger (Svizzera, 1994)