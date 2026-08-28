Tadej Pogacar: “La tappa di domenica sarà molto importante. Era giusto preservare la squadra”

Nella giornata in cui la UAE Team Emirates-XRG decide di concedere spazio alla fuga, il norvegese Andreas Leknessund della Uno-X Mobility si aggiudica la settima tappa della Vuelta a España Vall d’Alba-Aramón Valdelinares di 149,8 chilometri. Lo scandinavo precede il connazionale e compagno di squadra Tobias Halland Johannessen e il belga Wout van Aert.

Tadej Pogacar, dopo la volata vincente di ieri e il duello con Mas, si accontenta di vivere una giornata di sostanziale riposo per la quasi totalità della frazione. Nel finale Gall prova l’attacco, lo sloveno reagisce e guadagna ancora terreno. Il vincitore dell’ultimo Tour de France conserva la maglia rossa con 3’50” su Enric Mas e 4’50” sul connazionale Primoz Roglic.

Lo sloveno commenta così la gara odierna e si proietta al prossimo appuntamento: “La tappa di domenica sarà molto importante, quindi era giusto preservare un po’ la squadra. In teoria avremmo potuto provare a tenere la corsa chiusa anche oggi per tentare di vincere, ma non ce n’era necessità”.

Sull’ultima salita: “Avrei preferito anche fare l’ultima salita in maniera regolare, ma giustamente ogni squadra ha i suoi interessi e la Decathlon ha forzato il ritmo. Hanno pensato di fare qualcosa in loro favore, in corsa ognuno fa le proprie mosse, quindi nessun problema da questo punto di vista”.