Tadej Pogacar cade e si ritira alla Vuelta! Dolore e volto sanguinante: la dinamica dell’incidente

Colpo di scena durante l’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2026: Tadej Pogacar è rimasto coinvolto in una caduta di gruppo! Poco dopo il traguardo volante di Simat de Valldigna, posto a 34 chilometri dal traguardo di Xeraco, il fuoriclasse sloveno ha sbandato verso destra con la bicicletta dopo aver colpito un sasso presento sull’asfalto, ha colpito alcuni compagni di squadra che lo circondavano da perfetti gregari e ha generato il capitombolo, finendo a terra in prima persona in maniera violenta.

Il Campione del Mondo ha sbattuto il gomito ed è parso dolorante fin da subito, venendo medicato alla spalla sinistra, inizialmente in maniera sommaria e con l’intento di provare a ripartire. Il vincitore dell’ultimo Tour de France si è rialzato, ma ha scosso la testa ed è tornato a sedersi sul ciglio della strada. I segnali di disappunto sono stati molteplici nei secondi successivi e si è subito capito che l’alfiere della UAE Emirates XRG non avrebbe avuto la possibilità di proseguire.

Sopraggiunta l’ambulanza, Tadej Pogacar ha deciso di salirci e si è ritirato dalla terza corsa a tappe di stagione! Un vero e proprio colpo di scena: il 27enne aveva dominato la prima settimana di corsa, vincendo la cronometro individuale di Monaco, la frazione di Andorra con un attacco solitario a 50 km dal traguardo e la tappa di Castellò. Lo sloveno indossava la maglia roja di leader della classifica generale con un vantaggio di addirittura 3’50” sullo spagnolo Enric Mas e 4’50” sul connazionale Primoz Roglic.

Tadej Pogacar, che non cadeva in corsa dall’ultima Milano-Sanremo (in quell’occasione riuscì a rimontare e a vincere), ha salutato l’evento sanguinante e ora si attenderà l’esito degli esami di accertamenti. Manca un mese ai Mondiali di Montreal, il prossimo obiettivo stagionale del fenomeno balcanico: riuscirà a essere della partita per inseguire la terza maglia arcobaleno consecutiva?

Intanto sfuma il sogno di completare la Tripla Corona, addio anche alla possibilità di firmare l’accoppiata Tour-Vuelta. Si aprirà ora una lotta serratissima e incerta per il trionfo finale in terra iberica con Max, Roglic, l’austriaco Felix Gall, lo statunitense Sepp Kuss, il britannico Oscar Onley e l’ecuadoriano Richard Carapaz in prima linea.

CADUTA TADEJ POGACAR VUELTA DI SPAGNA

💥 Crash in the peloton and race leader Tadej Pogacar is on the ground! 🚨 Caída de Tadej Pogacar 😞 El líder de la carrera se ha ido al suelo y muestra gestos de mucho dolor #LaVuelta26 pic.twitter.com/449HaJXgQK — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2026



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