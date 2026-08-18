Surf, vittorie di Moniz e Brooks nell’Outerknown Tahiti Pro. Fioravanti eliminato nelle prime fasi

È calato il sipario sul settimo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. L’Outerknown Tahiti Pro ha emesso i suoi verdetti, incoronando Seth Moniz nel tabellone maschile ed Erin Brooks in quello femminile, al termine di una competizione segnata da grandi sorprese e prestazioni di alto livello.

L’hawaiano ha conquistato a Teahupo’o il primo, attesissimo successo della sua carriera nel Championship Tour. In finale, Moniz ha superato il grande amico statunitense Griffin Colapinto, imponendosi con un punteggio complessivo di 18,17 a 14,67.

Un successo costruito heat dopo heat, in perfetta sintonia con le impegnative condizioni dell’oceano di Tahiti. Nel suo percorso verso la finale, Moniz ha superato anche l’idolo locale Eimeo Czermak, al termine di una sfida combattuta già nel Round 1. Per Colapinto, invece, arriva un’altra piazza d’onore a Tahiti, dopo il secondo posto conquistato in una precedente edizione dell’appuntamento.

La vittoria consente inoltre a Moniz di compiere un significativo balzo in avanti nel ranking mondiale: l’hawaiano guadagna 12 posizioni, salendo al 19° posto della classifica.

Nel tabellone femminile, la protagonista assoluta è stata la diciannovenne canadese Brooks, capace di firmare un’impresa di grande rilievo: vincere la competizione al suo debutto assoluto a Teahupo’o.

In finale, la canadese ha battuto la sorpresa del torneo, la rookie israeliana Anat Lelior, completando una spettacolare rimonta dopo essere finita inizialmente in una situazione di netto svantaggio, con l’avversaria già in condizione di “combo”.

Per Brooks si tratta del secondo successo in carriera nel Championship Tour, un risultato che le permette di scalare sette posizioni nel ranking mondiale e di portarsi all’11° posto.

In casa Italia, i riflettori erano inevitabilmente puntati su Leonardo Fioravanti, arrivato a Teahupo’o con la prestigiosa lycra gialla riservata al leader del ranking mondiale.

Il surfista italiano, tuttavia, non è riuscito a conquistare direttamente l’accesso agli ottavi di finale nella sua prima batteria ed è stato costretto a passare dal turno di ripescaggio. Nel secondo round, una sfida senza appello, Fioravanti ha affrontato il marocchino Ramzi Boukhiam.

In un heat caratterizzato da condizioni marine più complesse e da un numero inferiore di onde di qualità rispetto alle giornate decisive della competizione, l’azzurro non è riuscito a trovare i punteggi necessari per avere la meglio sull’avversario. La sua corsa si è così interrotta prematuramente.

Una battuta d’arresto pesante anche in chiave classifica: l’eliminazione al secondo turno è costata a Fioravanti la leadership del Championship Tour. L’italiano scivola infatti al secondo posto del ranking mondiale, alle spalle del brasiliano Italo Ferreira, semifinalista a Tahiti.