Superbike, GP Francia 2026: programma, orari, tv, streaming

Si sta per concludere, finalmente, la lunghissima pausa estiva e torna in scena il Mondiale superbike 2026. Ci eravamo lasciati a metà luglio con il weekend di Donington Park e si tornerà in azione, come tradizione, con il fine settimana del Gran Premio di Francia, nono e quart’ultimo appuntamento della stagione.

Si gareggerà, come sempre, sullo splendido tracciato di Magny-Cours che sa sempre regalare manche intense, anche per merito di un meteo spesso “ballerino”. Quale sarà il programma del weekend? Si inizierà venerdì 4 settembre alle ore 10.20 con la FP1, quindi alle ore 15.00 sarà la volta della FP2. Sabato 5 settembre sarà la volta della FP3 alle ore 09.40, quindi superpole alle ore 11.15, mentre Gara-1 scatterà alle ore 15.30. Domenica 6 settembre, infine, dopo il warm-up delle ore 09.20 si farà sul serio con la superpole race delle ore 11.10 e Gara-2 alle ore 14.00.

A livello di classifica generale, dove eravamo rimasti? Nicolò Bulega stava dominando la stagione con 491 punti contro i 358 di Iker Lecuona, quindi 211 per Yari Montella e 182 per Alex Lowes.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Francia sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione (tranne il warm-up) e Sky Sport 1 (201) che proporrà le tre manche. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili le tre manche in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport. come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di qualifiche e gare.

PROGRAMMA GP FRANCIA SUPERBIKE 2026

Venerdì 4 settembre

Ore 10.20-11.05 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 5 settembre

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3

Ore 11.15-11.30 Superpole

Ore 15.30 Gara-1

Domenica 6 settembre

Ore 09.20-09.30 Warm-up

Ore 11.10 Superpole Race

Ore 14.00 Gara-2