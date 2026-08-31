Su che canale vedere in tv Italia-Portogallo calcio femminile, Giochi del Mediterraneo 2026: orario e streaming

Italia e Portogallo si sfidano questa sera, lunedì 31 agosto alle 19.00, per la medaglia d’oro del torneo di calcio femminile ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La finale, in programma allo Stadio Erasmo Iacovone, ha un valore storico: è infatti la prima edizione del torneo di calcio femminile nella storia della manifestazione.

Le due nazionali giovanili si sono affrontate appena due giorni fa nell’ultima giornata della fase a girone unico, chiudendo sul punteggio di 1-1 e conquistando entrambe l’accesso alla finalissima. Il Portogallo era passato in vantaggio al 50’ con Ferreira Mendes, prima del pareggio azzurro firmato all’80’, ultimo minuto regolamentare delle gare del torneo, da Elisa Ciurleo con un preciso diagonale mancino.

L’Italia Under 19, guidata dalla CT Priscilla Del Prete, arriva all’appuntamento imbattuta, forte di due vittorie e due pareggi nelle quattro gare disputate. Tra i risultati più significativi spicca il 3-1 contro il Marocco, successo che ha dato ulteriore slancio al cammino delle Azzurrine verso la finale.

La finale del torneo di calcio femminile dei Giochi del Mediterraneo 2026 tra Italia e Portogallo andrà in scena quest’oggi alle ore 19.00 sul campo dello Stadio Erasmo Iacovone di Taranto. La partita non godrà di una copertura televisiva, ma di quella in streaming su RaiPlay Sport 1, nonché su Italia Team TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-PORTOGALLO CALCIO FEMMINILE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Lunedì 31 agosto

Ore 19.00 Italia vs Portogallo allo Stadio Erasmo Iacovone di Taranto

PROGRAMMA ITALIA-PORTOGALLO CALCIO FEMMINILE GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1, Italia Team Tv.

Diretta testuale: OA Sport