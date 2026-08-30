Su che canale vedere in tv Italia-Bulgaria, Europei volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sarà Italia-Bulgaria il match degli ottavi di finale degli Europei senior 2026 di volley femminile. La sfida si disputerà domani, lunedì 31 agosto alle ore 16.00, a Brno, in Cechia: le azzurre di Julio Velasco cercano il pass per i quarti di finale, da disputare sempre in terra ceca, prima dell’eventuale trasferimento in Turchia.

La vincente di Italia-Bulgaria affronterà nei quarti di finale la vincente di Cechia-Svezia, prevista sempre domani, alle ore 19.00, poi in caso di approdo in semifinale ci si sposterebbe in Turchia per affrontare la squadra che uscirà dallo spicchio di tabellone con Polonia-Portogallo e Paesi Bassi-Slovenia

L’ottavo di finale degli Europei senior 2026 di volley femminile, Italia-Bulgaria, sarà fruibile in diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Arena, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV, inoltre verrà garantita la diretta live testuale del match su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Lunedì 31 agosto

16.00 Italia-Bulgaria – Diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Arena

PROGRAMMMA ITALIA-BULGARIA EUROPEI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

Diretta testuale: OA Sport.