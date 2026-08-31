Su che canale Gianmarco Tamberi ai Giochi del Mediterraneo: orario esatto, tv, avversari, streaming

Per l’atletica leggera domani sarà il momento della finale del salto in alto maschile dei Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto, in Puglia, alle ore 18.55, Christian Falocchi e Gianmarco Tamberi saranno tra i sette atleti in gara per il titolo.

Sarà un’inusuale finale con sette atleti: i cinque avversari dei due azzurri saranno lo sloveno Sandro Jersin Tomassini, l’ellenico Antonios Merlos, il cipriota Loizos Chrysostomou, il turco Alperen Acet ed il transalpino Elijah Pasquier.

La diretta tv della finale del salto in alto maschile con due italiani sarà assicurata su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play ed Italia Team TV (Canale 1), infine la Diretta Live testuale sarà fornita da OA Sport.

CALENDARIO ATLETICA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Martedì 1° settembre

18.55 Finale salto in alto maschile (Gianmarco Tamberi, Christian Falocchi) – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA ATLETICA GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play, Italia Team TV (Canale 1).

Diretta Live testuale: OA Sport.

ELENCO FINALISTI

1 Sandro Jersin Tomassini (Slovenia)

2 Christian Falocchi (Italia)

3 Antonios Merlos (Grecia)

4 Gianmarco Tamberi (Italia)

5 Loizos Chrysostomou (Cipro)

6 Alperen Acet (Turchia)

7 Elijah Pasquier (Francia)